OnnxGetOutputCount

Retourne le nombre de sorties dans un modèle ONNX.

long OnnxGetOutputCount(

long onnx_handle

);

Paramètres

onnx_handle

[in] Descripteur d'objet de session ONNX créé via OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

Valeur de Retour

Renvoie le nombre de paramètres de sortie en cas de succès ; sinon renvoie -1. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.