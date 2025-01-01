Référence MQL5Modèles ONNXOnnxGetOutputCount
OnnxGetOutputCount
Retourne le nombre de sorties dans un modèle ONNX.
|
long OnnxGetOutputCount(
Paramètres
onnx_handle
[in] Descripteur d'objet de session ONNX créé via OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.
Valeur de Retour
Renvoie le nombre de paramètres de sortie en cas de succès ; sinon renvoie -1. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.