#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[]// modèle en tant que ressource



#define TESTS 10000 // nombre de jeux de données de test

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du programme |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnStart()

{

//--- crée le modèle

long session_handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

if(session_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Ne peut pas créer le modèle. Erreur ",GetLastError());

return(-1);

}



//--- puisque la taille du tenseur d'entrée n'est pas définie pour le modèle, spécifiez-la explicitement

//--- le premier index est la taille du lot, le deuxième index est la taille de la série, le troisième index est le nombre de séries (OHLC)

const long input_shape[]={1,10,4};

if(!OnnxSetInputShape(session_handle,0,input_shape))

{

Print("Erreur OnnxSetInputShape ",GetLastError());

return(-2);

}



//--- puisque la taille du tenseur de sortie n'est pas définie pour le modèle, spécifiez-la explicitement

//--- le premier index est la taille du lot, doit correspondre à la taille du lot dans le tenseur d'entrée

//--- le deuxième index est le nombre de prix prédits (seul Close est prédit ici)

const long output_shape[]={1,1};

if(!OnnxSetOutputShape(session_handle,0,output_shape))

{

Print("Erreur OnnxSetOutputShape ",GetLastError());

return(-3);

}

//--- exécution des tests

vector closes(TESTS); // vecteur pour stocker les prix de validation

vector predicts(TESTS); // vecteur pour stocker les prédictions obtenues

vector prev_closes(TESTS); // vecteur pour stocker les prix précédents



matrix rates; // matrice pour obtenir la série OHLC

matrix splitted[2]; // 2 sous-matrices pour diviser la série en test et validation

ulong parts[]={10,1}; // tailles des sous-matrices divisées



//--- commence à partir de la barre précédente

for(int i=1; i<=TESTS; i++)

{

//--- récupère 11 barres

rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,i,11);

//--- divise la matrice en test et validation

rates.Vsplit(parts,splitted);

//--- prend le prix de clôture de la matrice de validation

closes[i-1]=splitted[1][3][0];

//--- dernière clôture de la série testée

prev_closes[i-1]=splitted[0][3][9];



//--- soumet la matrice de test de 10 barres au test

predicts[i-1]=PricePredictionTest(session_handle,splitted[0]);

//--- erreur d'exécution

if(predicts[i-1]<=0)

{

OnnxRelease(session_handle);

return(-4);

}

}

//--- termine l'opération

OnnxRelease(session_handle);

//--- évalue si le mouvement des prix a été prédit correctement

int right_directions=0;

vector delta_predicts=prev_closes-predicts;

vector delta_actuals=prev_closes-closes;



for(int i=0; i<TESTS; i++)

if((delta_predicts[i]>0 && delta_actuals[i]>0) || (delta_predicts[i]<0 && delta_actuals[i]<0))

right_directions++;

PrintFormat("prédictions dans la bonne direction = %.2f%%",(right_directions*100.0)/double(TESTS));

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Prépare les données et exécute le modèle |

//+------------------------------------------------------------------+

double PricePredictionTest(const long session_handle,matrix& rates)

{

static matrixf input_data(10,4); // matrice pour les entrées transformées

static vectorf output_data(1); // vecteur pour recevoir le résultat

static matrix mm(10,4); // matrice des vecteurs horizontaux Moyenne

static matrix ms(10,4); // matrice des vecteurs horizontaux Std



//--- un ensemble de vecteurs verticaux OHLC doit être entré dans le modèle

matrix x_norm=rates.Transpose();

//--- normalisation des prix

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;



//--- exécute le modèle

input_data.Assign(x_norm);

if(!OnnxRun(session_handle,ONNX_DEBUG_LOGS,input_data,output_data))

{

Print("Erreur OnnxRun ",GetLastError());

return(0);

}

//--- dénormalisation du prix de la valeur de sortie

double y_pred=output_data[0]*s[3]+m[3];



return(y_pred);

}