Retourne le nom de la sortie d'un modèle par index.

string  OnnxGetOutputName(
   long   onnx_handle,  // handle de session ONNX
   long   index         // indice du paramètre
   );

Paramètres

onnx_handle

[in]  Descripteur d'objet de session ONNX créé via OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

index

[in]  Index du paramètre de sortie, commençant par 0.

Valeur de Retour

Renvoie le nom du paramètre de sortie en cas de succès ; sinon renvoie NULL. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.