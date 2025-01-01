OnnxGetOutputName

Retourne le nom de la sortie d'un modèle par index.

string OnnxGetOutputName(

long onnx_handle,

long index

);

Paramètres

onnx_handle

[in] Descripteur d'objet de session ONNX créé via OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

index

[in] Index du paramètre de sortie, commençant par 0.

Valeur de Retour

Renvoie le nom du paramètre de sortie en cas de succès ; sinon renvoie NULL. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.