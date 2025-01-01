OnnxGetInputCount

Retourne le nombre d'entrées dans un modèle ONNX.

long OnnxGetInputCount(

long onnx_handle

);

Paramètres

onnx_handle

[in] Descripteur d'objet de session ONNX créé via OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

Valeur de Retour

Retourne le nombre de paramètres d'entrée en cas de succès, sinon retourne -1. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.