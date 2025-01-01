DocumentationSections
OnnxRelease

Ferme une session ONNX.

bool  OnnxRelease(
   long   onnx_handle  // handle d'une session ONNX
   );

Paramètres

onnx_handle

[in]  Descripteur d'objet de session ONNX créé via OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

Valeur de Retour

Renvoie true en cas de succès ; sinon renvoie false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.