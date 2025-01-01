Support ONNX en MQL5

ONNX est une version de format ouvert pour représenter des modèles d'apprentissage automatique. Cette norme définit un ensemble commun d'opérateurs et un format de fichier commun pour permettre aux développeurs d'utiliser des modèles avec différents frameworks, outils, runtimes et compilateurs.

Ainsi, le format ouvert ONNX vous permet de recevoir et de transférer des modèles d'apprentissage automatique entre différentes plateformes et kits d'outils d'apprentissage automatique. ONNX est implémenté dans le langage MQL5 pour permettre aux développeurs d'IA d'exécuter des modèles créés dans l'environnement d'exécution haute performance fourni par la plateforme MetaTrader 5.

La vitesse d'exécution de MQL5 est comparable à celle des applications C++. Ceci est prouvé par les résultats d'exécution des tests standards sur MQL5 et C++. Plus la barre est basse, moins de temps (en millisecondes) est consacré à l'exécution et meilleur est le résultat. Les tests ont été effectués sur Windows 10 (build 17763) x64, Xeon E5-2630 v4 @ 2,20 GHz, mémoire : 65 457 Mo.

Les nouvelles opérations de trading asynchrones et le support natif d'ONNX vous offrent de nouvelles opportunités qui n'étaient auparavant disponibles que pour une poignée de développeurs professionnels d'IA et de traders institutionnels. La prise en charge d'ONNX dans MQL5 permet aux traders de former des modèles pour le trading sur les marchés financiers dans leur environnement de développement préféré, puis de trader avec de faibles coûts de réseau, des vitesses de mise à jour élevées du carnet d'ordres et une soumission asynchrone des ordres.

Actuellement, ONNX est développé et maintenu par des sociétés partenaires telles que Microsoft, Facebook, Amazon et autres, ce qui garantit la poursuite du développement de ce projet ouvert.