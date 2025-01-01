Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresCodes d'Erreurs et Avertissements
Codes d'Erreurs et Warnings
Cette section contient les descriptions suivantes :
- Codes de retour du serveur de trade — analyse des résultats de la demande de trade renvoyés par la fonction OrderSend() ;
- Warnings du compilateur — codes des messages d'avertissements (warning) générés pendant la compilation ;
- Erreurs de compilation — codes des messages d'erreur générés pendant la compilation ;
- Erreurs d'exécution — codes d'erreur durant l'exécution de programmes mql5, qui peuvent être obtenus avec la fonction GetLastError().