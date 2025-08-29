CotizacionesSecciones
TRV: The Travelers Companies Inc

275.06 USD 3.05 (1.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TRV de hoy ha cambiado un 1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 272.13, mientras que el máximo ha alcanzado 276.79.

Siga la dinámica de la pareja de divisas The Travelers Companies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
272.13 276.79
Rango anual
224.62 280.69
Cierres anteriores
272.01
Open
272.13
Bid
275.06
Ask
275.36
Low
272.13
High
276.79
Volumen
1.145 K
Cambio diario
1.12%
Cambio mensual
1.29%
Cambio a 6 meses
3.71%
Cambio anual
18.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B