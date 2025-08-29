Divisas / TRV
TRV: The Travelers Companies Inc
275.06 USD 3.05 (1.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TRV de hoy ha cambiado un 1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 272.13, mientras que el máximo ha alcanzado 276.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The Travelers Companies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
272.13 276.79
Rango anual
224.62 280.69
- Cierres anteriores
- 272.01
- Open
- 272.13
- Bid
- 275.06
- Ask
- 275.36
- Low
- 272.13
- High
- 276.79
- Volumen
- 1.145 K
- Cambio diario
- 1.12%
- Cambio mensual
- 1.29%
- Cambio a 6 meses
- 3.71%
- Cambio anual
- 18.20%
