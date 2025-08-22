Währungen / TRV
TRV: The Travelers Companies Inc
277.97 USD 2.91 (1.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRV hat sich für heute um 1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 272.50 bis zu einem Hoch von 278.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Travelers Companies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRV News
Tagesspanne
272.50 278.87
Jahresspanne
224.62 280.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 275.06
- Eröffnung
- 273.78
- Bid
- 277.97
- Ask
- 278.27
- Tief
- 272.50
- Hoch
- 278.87
- Volumen
- 1.890 K
- Tagesänderung
- 1.06%
- Monatsänderung
- 2.36%
- 6-Monatsänderung
- 4.80%
- Jahresänderung
- 19.45%
