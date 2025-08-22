KurseKategorien
Währungen / TRV
Zurück zum Aktien

TRV: The Travelers Companies Inc

277.97 USD 2.91 (1.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRV hat sich für heute um 1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 272.50 bis zu einem Hoch von 278.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Travelers Companies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRV News

Tagesspanne
272.50 278.87
Jahresspanne
224.62 280.69
Vorheriger Schlusskurs
275.06
Eröffnung
273.78
Bid
277.97
Ask
278.27
Tief
272.50
Hoch
278.87
Volumen
1.890 K
Tagesänderung
1.06%
Monatsänderung
2.36%
6-Monatsänderung
4.80%
Jahresänderung
19.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K