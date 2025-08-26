FiyatlarBölümler
Dövizler / TRV
Geri dön - Hisse senetleri

TRV: The Travelers Companies Inc

276.94 USD 1.03 (0.37%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TRV fiyatı bugün -0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 275.32 ve Yüksek fiyatı olarak 278.70 aralığında işlem gördü.

The Travelers Companies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRV haberleri

Günlük aralık
275.32 278.70
Yıllık aralık
224.62 280.69
Önceki kapanış
277.97
Açılış
278.70
Satış
276.94
Alış
277.24
Düşük
275.32
Yüksek
278.70
Hacim
1.634 K
Günlük değişim
-0.37%
Aylık değişim
1.98%
6 aylık değişim
4.42%
Yıllık değişim
19.01%
21 Eylül, Pazar