Dövizler / TRV
TRV: The Travelers Companies Inc
276.94 USD 1.03 (0.37%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TRV fiyatı bugün -0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 275.32 ve Yüksek fiyatı olarak 278.70 aralığında işlem gördü.
The Travelers Companies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TRV haberleri
Günlük aralık
275.32 278.70
Yıllık aralık
224.62 280.69
- Önceki kapanış
- 277.97
- Açılış
- 278.70
- Satış
- 276.94
- Alış
- 277.24
- Düşük
- 275.32
- Yüksek
- 278.70
- Hacim
- 1.634 K
- Günlük değişim
- -0.37%
- Aylık değişim
- 1.98%
- 6 aylık değişim
- 4.42%
- Yıllık değişim
- 19.01%
21 Eylül, Pazar