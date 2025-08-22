Валюты / TRV
TRV: The Travelers Companies Inc
272.01 USD 4.24 (1.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRV за сегодня изменился на -1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 270.68, а максимальная — 274.76.
Следите за динамикой The Travelers Companies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TRV
Дневной диапазон
270.68 274.76
Годовой диапазон
224.62 280.69
- Предыдущее закрытие
- 276.25
- Open
- 273.87
- Bid
- 272.01
- Ask
- 272.31
- Low
- 270.68
- High
- 274.76
- Объем
- 1.914 K
- Дневное изменение
- -1.53%
- Месячное изменение
- 0.17%
- 6-месячное изменение
- 2.56%
- Годовое изменение
- 16.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.