TMDX: TransMedics Group Inc

119.81 USD 0.66 (0.55%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TMDX de hoy ha cambiado un 0.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 117.70, mientras que el máximo ha alcanzado 121.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas TransMedics Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
117.70 121.00
Rango anual
55.00 156.00
Cierres anteriores
119.15
Open
119.15
Bid
119.81
Ask
120.11
Low
117.70
High
121.00
Volumen
1.537 K
Cambio diario
0.55%
Cambio mensual
6.97%
Cambio a 6 meses
79.11%
Cambio anual
-22.62%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B