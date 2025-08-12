КотировкиРазделы
TMDX: TransMedics Group Inc

119.15 USD 4.86 (4.25%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TMDX за сегодня изменился на 4.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 115.17, а максимальная — 119.50.

Следите за динамикой TransMedics Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
115.17 119.50
Годовой диапазон
55.00 156.00
Предыдущее закрытие
114.29
Open
115.25
Bid
119.15
Ask
119.45
Low
115.17
High
119.50
Объем
1.521 K
Дневное изменение
4.25%
Месячное изменение
6.38%
6-месячное изменение
78.13%
Годовое изменение
-23.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.