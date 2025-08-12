Валюты / TMDX
TMDX: TransMedics Group Inc
119.15 USD 4.86 (4.25%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TMDX за сегодня изменился на 4.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 115.17, а максимальная — 119.50.
Следите за динамикой TransMedics Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
115.17 119.50
Годовой диапазон
55.00 156.00
- Предыдущее закрытие
- 114.29
- Open
- 115.25
- Bid
- 119.15
- Ask
- 119.45
- Low
- 115.17
- High
- 119.50
- Объем
- 1.521 K
- Дневное изменение
- 4.25%
- Месячное изменение
- 6.38%
- 6-месячное изменение
- 78.13%
- Годовое изменение
- -23.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.