货币 / TMDX
TMDX: TransMedics Group Inc
119.15 USD 4.86 (4.25%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TMDX汇率已更改4.25%。当日，交易品种以低点115.17和高点119.50进行交易。
关注TransMedics Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
115.17 119.50
年范围
55.00 156.00
- 前一天收盘价
- 114.29
- 开盘价
- 115.25
- 卖价
- 119.15
- 买价
- 119.45
- 最低价
- 115.17
- 最高价
- 119.50
- 交易量
- 1.521 K
- 日变化
- 4.25%
- 月变化
- 6.38%
- 6个月变化
- 78.13%
- 年变化
- -23.04%
