Devises / TMDX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TMDX: TransMedics Group Inc
122.29 USD 1.19 (0.98%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TMDX a changé de 0.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 120.67 et à un maximum de 125.55.
Suivez la dynamique TransMedics Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMDX Nouvelles
- Why TransMedics (TMDX) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- TransMedics: Upcoming Trials Are Critical (NASDAQ:TMDX)
- L’action TransMedics reçoit une note Surperformance d’Evercore ISI pour ses perspectives de croissance
- TransMedics stock gets Outperform rating from Evercore ISI on growth outlook
- TransMedics at Baird Global Healthcare Conference: Aiming for 30,000 Transplants
- Why TransMedics (TMDX) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- TransMedics at Morgan Stanley Conference: Ambitious Growth Plans
- L’action TransMedics confirme le modèle de Juste Valeur avec une correction de 40% depuis son pic
- TransMedics stock validates Fair Value model with 40% correction from peak
- Stifel initiates TransMedics Group stock with Hold rating, $115 target
- TransMedics: Just Like The CEO, I'm Buying (NASDAQ:TMDX)
- Reasons to Retain TransMedics Stock in Your Portfolio for Now
- Why Is TransMedics (TMDX) Down 1.9% Since Last Earnings Report?
- TransMedics Group stock rating reaffirmed at Buy by TD Cowen
- Terumo Acquiring Its Way Into The Intriguing Organ Donation Market (OTCMKTS:TRUMF)
- TransMedics: How I Interpret CEO's Buying Ahead Of The Dreadful Q3 (NASDAQ:TMDX)
- Here's Why TransMedics (TMDX) is a Strong Momentum Stock
- Here's Why TransMedics (TMDX) is a Strong Growth Stock
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Macquarie Smid Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Zacks Investment Ideas feature highlights: IonQ, Hims and Hers, Eli Lilly and TransMedics
- Here's Why Gold Stocks Continue To Draw Investors. Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Lists
- 3 Unusual Insider Transactions you Should Know About
- Medical, Gold, Aerospace Stocks Join Best Stocks Lists: Check Out IBD 50, The Big Cap 20, Stock Spotlight And Others
Range quotidien
120.67 125.55
Range Annuel
55.00 156.00
- Clôture Précédente
- 121.10
- Ouverture
- 121.53
- Bid
- 122.29
- Ask
- 122.59
- Plus Bas
- 120.67
- Plus Haut
- 125.55
- Volume
- 1.906 K
- Changement quotidien
- 0.98%
- Changement Mensuel
- 9.19%
- Changement à 6 Mois
- 82.82%
- Changement Annuel
- -21.02%
20 septembre, samedi