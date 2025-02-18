Divisas / POAI
POAI: Predictive Oncology Inc
1.00 USD 0.02 (1.96%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de POAI de hoy ha cambiado un -1.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.96, mientras que el máximo ha alcanzado 1.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Predictive Oncology Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
POAI News
- Predictive Oncology receives Nasdaq notice for minimum bid price noncompliance
- Predictive Oncology secures $10 million equity purchase agreement
- Predictive Oncology stock falls after announcing $10M equity purchase deal
- Predictive Oncology to defend against Renovaro’s claims in court
- UPDATE - Renovaro Inc. Announces Expedited Trial for 2025 Lawsuit to Enforce Binding Merger Agreement with Predictive Oncology
- Renovaro Inc. Announces Expedited Trail for 2025 Lawsuit to Enforce Binding Merger Agreement with Predictive Oncology
- AI Meets Genomics: Predictive Oncology Breakthrough Coincides with Regeneron’s $256M 23andMe Acquisition
- Predictive Oncology harnesses AI for drug discovery
- Predictive Oncology Inc. Issues Shareholder Letter Titled, "Revolutionizing Medicine: AI-Driven Biomarker and Drug Discovery for Precision Health"
- Predictive Oncology Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- What's Going On With Predictive Oncology Shares Tuesday? - Predictive Oncology (NASDAQ:POAI)
Rango diario
0.96 1.05
Rango anual
0.55 3.06
- Cierres anteriores
- 1.02
- Open
- 1.02
- Bid
- 1.00
- Ask
- 1.30
- Low
- 0.96
- High
- 1.05
- Volumen
- 140
- Cambio diario
- -1.96%
- Cambio mensual
- 16.28%
- Cambio a 6 meses
- -31.97%
- Cambio anual
- 26.58%
