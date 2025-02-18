Devises / POAI
POAI: Predictive Oncology Inc
1.01 USD 0.02 (2.02%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de POAI a changé de 2.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.98 et à un maximum de 1.02.
Suivez la dynamique Predictive Oncology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
POAI Nouvelles
- Predictive Oncology receives Nasdaq notice for minimum bid price noncompliance
- Predictive Oncology secures $10 million equity purchase agreement
- Predictive Oncology stock falls after announcing $10M equity purchase deal
- Predictive Oncology to defend against Renovaro’s claims in court
- UPDATE - Renovaro Inc. Announces Expedited Trial for 2025 Lawsuit to Enforce Binding Merger Agreement with Predictive Oncology
- Renovaro Inc. Announces Expedited Trail for 2025 Lawsuit to Enforce Binding Merger Agreement with Predictive Oncology
- AI Meets Genomics: Predictive Oncology Breakthrough Coincides with Regeneron’s $256M 23andMe Acquisition
- Predictive Oncology harnesses AI for drug discovery
- Predictive Oncology Inc. Issues Shareholder Letter Titled, "Revolutionizing Medicine: AI-Driven Biomarker and Drug Discovery for Precision Health"
- Predictive Oncology Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- What's Going On With Predictive Oncology Shares Tuesday? - Predictive Oncology (NASDAQ:POAI)
Range quotidien
0.98 1.02
Range Annuel
0.55 3.06
- Clôture Précédente
- 0.99
- Ouverture
- 1.02
- Bid
- 1.01
- Ask
- 1.31
- Plus Bas
- 0.98
- Plus Haut
- 1.02
- Volume
- 82
- Changement quotidien
- 2.02%
- Changement Mensuel
- 17.44%
- Changement à 6 Mois
- -31.29%
- Changement Annuel
- 27.85%
20 septembre, samedi