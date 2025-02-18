Währungen / POAI
POAI: Predictive Oncology Inc
0.98 USD 0.01 (1.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von POAI hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.98 bis zu einem Hoch von 1.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Predictive Oncology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
POAI News
- Predictive Oncology receives Nasdaq notice for minimum bid price noncompliance
- Predictive Oncology secures $10 million equity purchase agreement
- Predictive Oncology stock falls after announcing $10M equity purchase deal
- Predictive Oncology to defend against Renovaro’s claims in court
- UPDATE - Renovaro Inc. Announces Expedited Trial for 2025 Lawsuit to Enforce Binding Merger Agreement with Predictive Oncology
- Renovaro Inc. Announces Expedited Trail for 2025 Lawsuit to Enforce Binding Merger Agreement with Predictive Oncology
- AI Meets Genomics: Predictive Oncology Breakthrough Coincides with Regeneron’s $256M 23andMe Acquisition
- Predictive Oncology harnesses AI for drug discovery
- Predictive Oncology Inc. Issues Shareholder Letter Titled, "Revolutionizing Medicine: AI-Driven Biomarker and Drug Discovery for Precision Health"
- Predictive Oncology Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- What's Going On With Predictive Oncology Shares Tuesday? - Predictive Oncology (NASDAQ:POAI)
Tagesspanne
0.98 1.02
Jahresspanne
0.55 3.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.99
- Eröffnung
- 1.02
- Bid
- 0.98
- Ask
- 1.28
- Tief
- 0.98
- Hoch
- 1.02
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- -1.01%
- Monatsänderung
- 13.95%
- 6-Monatsänderung
- -33.33%
- Jahresänderung
- 24.05%
