POAI: Predictive Oncology Inc

0.98 USD 0.01 (1.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von POAI hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.98 bis zu einem Hoch von 1.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Predictive Oncology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.98 1.02
Jahresspanne
0.55 3.06
Vorheriger Schlusskurs
0.99
Eröffnung
1.02
Bid
0.98
Ask
1.28
Tief
0.98
Hoch
1.02
Volumen
59
Tagesänderung
-1.01%
Monatsänderung
13.95%
6-Monatsänderung
-33.33%
Jahresänderung
24.05%
