Dövizler / POAI
POAI: Predictive Oncology Inc
1.01 USD 0.02 (2.02%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
POAI fiyatı bugün 2.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.98 ve Yüksek fiyatı olarak 1.02 aralığında işlem gördü.
Predictive Oncology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
POAI haberleri
- Predictive Oncology receives Nasdaq notice for minimum bid price noncompliance
- Predictive Oncology secures $10 million equity purchase agreement
- Predictive Oncology stock falls after announcing $10M equity purchase deal
- Predictive Oncology to defend against Renovaro’s claims in court
- UPDATE - Renovaro Inc. Announces Expedited Trial for 2025 Lawsuit to Enforce Binding Merger Agreement with Predictive Oncology
- Renovaro Inc. Announces Expedited Trail for 2025 Lawsuit to Enforce Binding Merger Agreement with Predictive Oncology
- AI Meets Genomics: Predictive Oncology Breakthrough Coincides with Regeneron’s $256M 23andMe Acquisition
- Predictive Oncology harnesses AI for drug discovery
- Predictive Oncology Inc. Issues Shareholder Letter Titled, "Revolutionizing Medicine: AI-Driven Biomarker and Drug Discovery for Precision Health"
- Predictive Oncology Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- What's Going On With Predictive Oncology Shares Tuesday? - Predictive Oncology (NASDAQ:POAI)
Günlük aralık
0.98 1.02
Yıllık aralık
0.55 3.06
- Önceki kapanış
- 0.99
- Açılış
- 1.02
- Satış
- 1.01
- Alış
- 1.31
- Düşük
- 0.98
- Yüksek
- 1.02
- Hacim
- 82
- Günlük değişim
- 2.02%
- Aylık değişim
- 17.44%
- 6 aylık değişim
- -31.29%
- Yıllık değişim
- 27.85%
21 Eylül, Pazar