POAI: Predictive Oncology Inc
0.99 USD 0.01 (1.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do POAI para hoje mudou para -1.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.96 e o mais alto foi 1.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Predictive Oncology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
POAI Notícias
- Predictive Oncology receives Nasdaq notice for minimum bid price noncompliance
- Predictive Oncology secures $10 million equity purchase agreement
- Predictive Oncology stock falls after announcing $10M equity purchase deal
- Predictive Oncology to defend against Renovaro’s claims in court
- UPDATE - Renovaro Inc. Announces Expedited Trial for 2025 Lawsuit to Enforce Binding Merger Agreement with Predictive Oncology
- Renovaro Inc. Announces Expedited Trail for 2025 Lawsuit to Enforce Binding Merger Agreement with Predictive Oncology
- AI Meets Genomics: Predictive Oncology Breakthrough Coincides with Regeneron’s $256M 23andMe Acquisition
- Predictive Oncology harnesses AI for drug discovery
- Predictive Oncology Inc. Issues Shareholder Letter Titled, "Revolutionizing Medicine: AI-Driven Biomarker and Drug Discovery for Precision Health"
- Predictive Oncology Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- What's Going On With Predictive Oncology Shares Tuesday? - Predictive Oncology (NASDAQ:POAI)
Faixa diária
0.96 1.02
Faixa anual
0.55 3.06
- Fechamento anterior
- 1.00
- Open
- 1.02
- Bid
- 0.99
- Ask
- 1.29
- Low
- 0.96
- High
- 1.02
- Volume
- 111
- Mudança diária
- -1.00%
- Mudança mensal
- 15.12%
- Mudança de 6 meses
- -32.65%
- Mudança anual
- 25.32%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh