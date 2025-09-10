CotizacionesSecciones
Divisas / PANW
Volver a Acciones

PANW: Palo Alto Networks Inc

203.12 USD 1.78 (0.88%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PANW de hoy ha cambiado un 0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 200.33, mientras que el máximo ha alcanzado 204.50.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Palo Alto Networks Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PANW News

Rango diario
200.33 204.50
Rango anual
144.14 210.39
Cierres anteriores
201.34
Open
202.62
Bid
203.12
Ask
203.42
Low
200.33
High
204.50
Volumen
10.721 K
Cambio diario
0.88%
Cambio mensual
8.25%
Cambio a 6 meses
20.43%
Cambio anual
18.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B