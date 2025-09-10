Divisas / PANW
PANW: Palo Alto Networks Inc
203.12 USD 1.78 (0.88%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PANW de hoy ha cambiado un 0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 200.33, mientras que el máximo ha alcanzado 204.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Palo Alto Networks Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
200.33 204.50
Rango anual
144.14 210.39
- Cierres anteriores
- 201.34
- Open
- 202.62
- Bid
- 203.12
- Ask
- 203.42
- Low
- 200.33
- High
- 204.50
- Volumen
- 10.721 K
- Cambio diario
- 0.88%
- Cambio mensual
- 8.25%
- Cambio a 6 meses
- 20.43%
- Cambio anual
- 18.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B