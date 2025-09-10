CotationsSections
Devises / PANW
Retour à Actions

PANW: Palo Alto Networks Inc

208.19 USD 2.51 (1.22%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PANW a changé de 1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 205.52 et à un maximum de 209.02.

Suivez la dynamique Palo Alto Networks Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PANW Nouvelles

Range quotidien
205.52 209.02
Range Annuel
144.14 210.39
Clôture Précédente
205.68
Ouverture
206.40
Bid
208.19
Ask
208.49
Plus Bas
205.52
Plus Haut
209.02
Volume
11.835 K
Changement quotidien
1.22%
Changement Mensuel
10.95%
Changement à 6 Mois
23.44%
Changement Annuel
21.71%
20 septembre, samedi