통화 / PANW
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PANW: Palo Alto Networks Inc
208.20 USD 2.52 (1.23%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PANW 환율이 오늘 1.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 205.52이고 고가는 209.02이었습니다.
Palo Alto Networks Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PANW News
- Cybersecurity Stocks: Netskope IPO Jumps In First Day Of Trading
- CrowdStrike Jumps After Guiding Key Growth Metric Above Views
- Gorilla Swings 13% Higher on $1.4B Freyr Deal in Southeast Asia
- CrowdStrike Guidance On Key Metric Takes Center Stage At Investor Day
- Fortinet: Why My Mistimed Buy Doesn’t Break The Bull Thesis
- Why Is Palo Alto (PANW) Up 10.9% Since Last Earnings Report?
- 사이버아크, 주당 480.69달러로 사상 최고치 기록
- Cybersecurity Stocks: Netskope Hikes IPO Price, Aims To Raise $900 Million
- PANW's Platform Strategy Builds Momentum: Can it Hit $15B ARR Target?
- 웨드부시, 팔로 알토 네트웍스를 최고 아이디어 리스트에 추가하며 ’황금 매수 기회’ 전망
- Palo Alto Networks added to Wedbush Best Idea List, sees golden buying opportunity
- Investors Heavily Search Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Here is What You Need to Know
- Nvidia, 알래스카 항공 및 워너 브라더스 디스커버리 주가 하락; 애플, 테슬라 상승
- Nvidia, Alaska Air and Warner Bros Discovery fall premarket; Apple, Tesla rise
- 팔로 알토 네트웍스, Wedbush "최고 아이디어" 선정
- Wedbush adds Palo Alto Networks stock to Best Ideas List on platform strategy
- 3 Top Cybersecurity Stocks to Buy in September
- Okta Shares Rise 17% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Charlotte AI Usage Jumps 85%: Will it Power CRWD's Growth Momentum?
- AI-Fueled Cybersecurity Market Makes These 3 Stocks Worth Buying
- Why Zscaler Stock (ZS) Bulls Aren’t Waiting for Lower Multiples - TipRanks.com
- Can Fortinet's Large Enterprise Deals Drive Long-Term Revenue Growth?
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- What's Going On With Palo Alto Networks Stock Wednesday? - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
일일 변동 비율
205.52 209.02
년간 변동
144.14 210.39
- 이전 종가
- 205.68
- 시가
- 206.40
- Bid
- 208.20
- Ask
- 208.50
- 저가
- 205.52
- 고가
- 209.02
- 볼륨
- 11.279 K
- 일일 변동
- 1.23%
- 월 변동
- 10.96%
- 6개월 변동
- 23.44%
- 년간 변동율
- 21.72%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K