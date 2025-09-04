货币 / PANW
PANW: Palo Alto Networks Inc
201.34 USD 0.06 (0.03%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PANW汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点198.76和高点202.10进行交易。
关注Palo Alto Networks Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PANW新闻
- Cybersecurity Stocks: Netskope Hikes IPO Price, Aims To Raise $900 Million
- PANW's Platform Strategy Builds Momentum: Can it Hit $15B ARR Target?
- Palo Alto Networks added to Wedbush Best Idea List, sees golden buying opportunity
- Investors Heavily Search Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Here is What You Need to Know
- Nvidia, Alaska Air and Warner Bros Discovery fall premarket; Apple, Tesla rise
- Wedbush将Palo Alto Networks股票纳入最佳创意名单，看好平台战略
- Wedbush adds Palo Alto Networks stock to Best Ideas List on platform strategy
- 3 Top Cybersecurity Stocks to Buy in September
- Okta Shares Rise 17% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Charlotte AI Usage Jumps 85%: Will it Power CRWD's Growth Momentum?
- AI-Fueled Cybersecurity Market Makes These 3 Stocks Worth Buying
- Why Zscaler Stock (ZS) Bulls Aren’t Waiting for Lower Multiples - TipRanks.com
- Can Fortinet's Large Enterprise Deals Drive Long-Term Revenue Growth?
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- What's Going On With Palo Alto Networks Stock Wednesday? - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- PANW's SASE ARR Hits $1.3B: Is Prisma Browser the Key Driver?
- Jim Cramer Calls Fortinet The 'Weakest' Cybersecurity Stock, Favors These 2 Instead - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- Palo Alto Networks Rises 16% in a Month: Time to Hold or Book Profits?
- Zscaler Stock Falls Despite Strong Outlook. Is It Time to Jump Into the Stock?
- PLTR, MDB, NVDA, AMD, CRWD: ‘AI Revolution Enters Next Growth Stage,’ Says Wedbush - TipRanks.com
- Piper Sandler reiterates Palo Alto Networks stock rating, maintains $225 price target
- Palo Alto Networks launches browser security in SASE 4.0 update
- HACK: A Deficient Selection Methodology (NYSEARCA:HACK)
- 'We Started Becoming The Reddit Of Security Data,' Says CrowdStrike CEO George Kurtz After $290 Million Onum Buyout - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
日范围
198.76 202.10
年范围
144.14 210.39
- 前一天收盘价
- 201.28
- 开盘价
- 201.51
- 卖价
- 201.34
- 买价
- 201.64
- 最低价
- 198.76
- 最高价
- 202.10
- 交易量
- 12.412 K
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 7.30%
- 6个月变化
- 19.38%
- 年变化
- 17.71%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值