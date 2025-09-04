Валюты / PANW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PANW: Palo Alto Networks Inc
201.34 USD 0.06 (0.03%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PANW за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 198.76, а максимальная — 202.10.
Следите за динамикой Palo Alto Networks Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PANW
- Cybersecurity Stocks: Netskope Hikes IPO Price, Aims To Raise $900 Million
- PANW's Platform Strategy Builds Momentum: Can it Hit $15B ARR Target?
- Palo Alto Networks добавлена в список лучших идей Wedbush, аналитики видят "золотую" возможность для покупки
- Palo Alto Networks added to Wedbush Best Idea List, sees golden buying opportunity
- Investors Heavily Search Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Here is What You Need to Know
- Nvidia, Alaska Air и Warner Bros Discovery падают на премаркете; Apple и Tesla растут
- Nvidia, Alaska Air and Warner Bros Discovery fall premarket; Apple, Tesla rise
- Wedbush добавляет акции Palo Alto Networks в список лучших идей благодаря стратегии платформы
- Wedbush adds Palo Alto Networks stock to Best Ideas List on platform strategy
- 3 Top Cybersecurity Stocks to Buy in September
- Okta Shares Rise 17% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Charlotte AI Usage Jumps 85%: Will it Power CRWD's Growth Momentum?
- AI-Fueled Cybersecurity Market Makes These 3 Stocks Worth Buying
- Why Zscaler Stock (ZS) Bulls Aren’t Waiting for Lower Multiples - TipRanks.com
- Can Fortinet's Large Enterprise Deals Drive Long-Term Revenue Growth?
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- What's Going On With Palo Alto Networks Stock Wednesday? - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- PANW's SASE ARR Hits $1.3B: Is Prisma Browser the Key Driver?
- Jim Cramer Calls Fortinet The 'Weakest' Cybersecurity Stock, Favors These 2 Instead - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- Palo Alto Networks Rises 16% in a Month: Time to Hold or Book Profits?
- Zscaler Stock Falls Despite Strong Outlook. Is It Time to Jump Into the Stock?
- PLTR, MDB, NVDA, AMD, CRWD: ‘AI Revolution Enters Next Growth Stage,’ Says Wedbush - TipRanks.com
- Piper Sandler reiterates Palo Alto Networks stock rating, maintains $225 price target
- Palo Alto Networks launches browser security in SASE 4.0 update
Дневной диапазон
198.76 202.10
Годовой диапазон
144.14 210.39
- Предыдущее закрытие
- 201.28
- Open
- 201.51
- Bid
- 201.34
- Ask
- 201.64
- Low
- 198.76
- High
- 202.10
- Объем
- 12.412 K
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 7.30%
- 6-месячное изменение
- 19.38%
- Годовое изменение
- 17.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.