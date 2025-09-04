КотировкиРазделы
PANW
PANW: Palo Alto Networks Inc

201.34 USD 0.06 (0.03%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PANW за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 198.76, а максимальная — 202.10.

Следите за динамикой Palo Alto Networks Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
198.76 202.10
Годовой диапазон
144.14 210.39
Предыдущее закрытие
201.28
Open
201.51
Bid
201.34
Ask
201.64
Low
198.76
High
202.10
Объем
12.412 K
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
7.30%
6-месячное изменение
19.38%
Годовое изменение
17.71%
