Dövizler / PANW
PANW: Palo Alto Networks Inc
208.19 USD 2.51 (1.22%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PANW fiyatı bugün 1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 205.52 ve Yüksek fiyatı olarak 209.02 aralığında işlem gördü.
Palo Alto Networks Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
205.52 209.02
Yıllık aralık
144.14 210.39
- Önceki kapanış
- 205.68
- Açılış
- 206.40
- Satış
- 208.19
- Alış
- 208.49
- Düşük
- 205.52
- Yüksek
- 209.02
- Hacim
- 11.835 K
- Günlük değişim
- 1.22%
- Aylık değişim
- 10.95%
- 6 aylık değişim
- 23.44%
- Yıllık değişim
- 21.71%
21 Eylül, Pazar