FiyatlarBölümler
Dövizler / PANW
Geri dön - Hisse senetleri

PANW: Palo Alto Networks Inc

208.19 USD 2.51 (1.22%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PANW fiyatı bugün 1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 205.52 ve Yüksek fiyatı olarak 209.02 aralığında işlem gördü.

Palo Alto Networks Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PANW haberleri

Günlük aralık
205.52 209.02
Yıllık aralık
144.14 210.39
Önceki kapanış
205.68
Açılış
206.40
Satış
208.19
Alış
208.49
Düşük
205.52
Yüksek
209.02
Hacim
11.835 K
Günlük değişim
1.22%
Aylık değişim
10.95%
6 aylık değişim
23.44%
Yıllık değişim
21.71%
21 Eylül, Pazar