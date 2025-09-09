KurseKategorien
PANW: Palo Alto Networks Inc

205.68 USD 2.56 (1.26%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PANW hat sich für heute um 1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 204.27 bis zu einem Hoch von 207.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Palo Alto Networks Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
204.27 207.02
Jahresspanne
144.14 210.39
Vorheriger Schlusskurs
203.12
Eröffnung
204.60
Bid
205.68
Ask
205.98
Tief
204.27
Hoch
207.02
Volumen
13.012 K
Tagesänderung
1.26%
Monatsänderung
9.61%
6-Monatsänderung
21.95%
Jahresänderung
20.25%
