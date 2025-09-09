Währungen / PANW
PANW: Palo Alto Networks Inc
205.68 USD 2.56 (1.26%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PANW hat sich für heute um 1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 204.27 bis zu einem Hoch von 207.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Palo Alto Networks Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
204.27 207.02
Jahresspanne
144.14 210.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 203.12
- Eröffnung
- 204.60
- Bid
- 205.68
- Ask
- 205.98
- Tief
- 204.27
- Hoch
- 207.02
- Volumen
- 13.012 K
- Tagesänderung
- 1.26%
- Monatsänderung
- 9.61%
- 6-Monatsänderung
- 21.95%
- Jahresänderung
- 20.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K