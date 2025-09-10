クォートセクション
通貨 / PANW
株に戻る

PANW: Palo Alto Networks Inc

205.68 USD 2.56 (1.26%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PANWの今日の為替レートは、1.26%変化しました。日中、通貨は1あたり204.27の安値と207.02の高値で取引されました。

Palo Alto Networks Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PANW News

1日のレンジ
204.27 207.02
1年のレンジ
144.14 210.39
以前の終値
203.12
始値
204.60
買値
205.68
買値
205.98
安値
204.27
高値
207.02
出来高
13.012 K
1日の変化
1.26%
1ヶ月の変化
9.61%
6ヶ月の変化
21.95%
1年の変化
20.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K