PANW: Palo Alto Networks Inc
205.68 USD 2.56 (1.26%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PANWの今日の為替レートは、1.26%変化しました。日中、通貨は1あたり204.27の安値と207.02の高値で取引されました。
Palo Alto Networks Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PANW News
- Cybersecurity Stocks: Netskope IPO Jumps In First Day Of Trading
- CrowdStrike Jumps After Guiding Key Growth Metric Above Views
- Gorilla Swings 13% Higher on $1.4B Freyr Deal in Southeast Asia
- CrowdStrike Guidance On Key Metric Takes Center Stage At Investor Day
- Fortinet: Why My Mistimed Buy Doesn’t Break The Bull Thesis
- Why Is Palo Alto (PANW) Up 10.9% Since Last Earnings Report?
- サイバーアーク・ソフトウェア株価、480.69米ドルで史上最高値を記録
- Cybersecurity Stocks: Netskope Hikes IPO Price, Aims To Raise $900 Million
- PANW's Platform Strategy Builds Momentum: Can it Hit $15B ARR Target?
- オレゴン州議員ヴァル・ホイルがMicrosoft株を289万ドル相当まで購入
- パロアルトネットワークス、Wedbushのベストアイデアリストに追加され、絶好の買い場と評価
- Palo Alto Networks added to Wedbush Best Idea List, sees golden buying opportunity
- Investors Heavily Search Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Here is What You Need to Know
- Nvidia、アラスカ航空、Warner Bros Discovery、時間外取引で下落、アップル、テスラは上昇
- Nvidia, Alaska Air and Warner Bros Discovery fall premarket; Apple, Tesla rise
- ウェドブッシュ、プラットフォーム戦略を評価しパロアルトネットワークスを最良銘柄リストに追加
- Wedbush adds Palo Alto Networks stock to Best Ideas List on platform strategy
- 3 Top Cybersecurity Stocks to Buy in September
- Okta Shares Rise 17% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Charlotte AI Usage Jumps 85%: Will it Power CRWD's Growth Momentum?
- AI-Fueled Cybersecurity Market Makes These 3 Stocks Worth Buying
- Why Zscaler Stock (ZS) Bulls Aren’t Waiting for Lower Multiples - TipRanks.com
- Can Fortinet's Large Enterprise Deals Drive Long-Term Revenue Growth?
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
1日のレンジ
204.27 207.02
1年のレンジ
144.14 210.39
- 以前の終値
- 203.12
- 始値
- 204.60
- 買値
- 205.68
- 買値
- 205.98
- 安値
- 204.27
- 高値
- 207.02
- 出来高
- 13.012 K
- 1日の変化
- 1.26%
- 1ヶ月の変化
- 9.61%
- 6ヶ月の変化
- 21.95%
- 1年の変化
- 20.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K