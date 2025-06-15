Divisas / OLED
OLED: Universal Display Corporation
136.44 USD 0.54 (0.39%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OLED de hoy ha cambiado un -0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 133.66, mientras que el máximo ha alcanzado 138.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Universal Display Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OLED News
Rango diario
133.66 138.63
Rango anual
103.70 214.57
- Cierres anteriores
- 136.98
- Open
- 136.67
- Bid
- 136.44
- Ask
- 136.74
- Low
- 133.66
- High
- 138.63
- Volumen
- 1.359 K
- Cambio diario
- -0.39%
- Cambio mensual
- 0.02%
- Cambio a 6 meses
- -1.74%
- Cambio anual
- -34.39%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B