Dövizler / OLED
OLED: Universal Display Corporation
142.01 USD 1.80 (1.28%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OLED fiyatı bugün 1.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 137.30 ve Yüksek fiyatı olarak 142.71 aralığında işlem gördü.
Universal Display Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OLED haberleri
Günlük aralık
137.30 142.71
Yıllık aralık
103.70 214.57
- Önceki kapanış
- 140.21
- Açılış
- 141.14
- Satış
- 142.01
- Alış
- 142.31
- Düşük
- 137.30
- Yüksek
- 142.71
- Hacim
- 2.699 K
- Günlük değişim
- 1.28%
- Aylık değişim
- 4.11%
- 6 aylık değişim
- 2.28%
- Yıllık değişim
- -31.72%
21 Eylül, Pazar