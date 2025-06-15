Währungen / OLED
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OLED: Universal Display Corporation
140.21 USD 3.77 (2.76%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OLED hat sich für heute um 2.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 138.41 bis zu einem Hoch von 141.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Universal Display Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OLED News
- CTS vs. OLED: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Universal Display Corporation (OLED) Presents at Citi's 2025 Global Technology
- Veteran trader sees bright spot for tech company amid Apple iPhone plan
- AMAT's Display Revenues Rebound: Is it a Sign of Stability?
- Universal Display at Oppenheimer Conference: OLED Growth and Strategy
- Micron analysts parse updated outlook and tweak stock price targets
- Universal Display: Gearing Up For The Next OLED Cycle (NASDAQ:OLED)
- Don't Overlook Universal Display (OLED) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Universal Display (OLED) Q2 EPS Up 28%
- OLED Q2 Earnings Beat on Strength in Consumer Electronics & Automotive
- Universal Display declares $0.45 quarterly dividend payable Sept 30
- Earnings call transcript: Universal Display beats Q2 2025 forecasts, stock dips
- Universal Display Corporation (OLED) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Universal Display (OLED) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Universal Display shares surge after strong Q2 earnings beat
- Universal Display Corp. (OLED) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Universal Display earnings beat by $0.24, revenue topped estimates
- The Highest-Quality Dividend Challengers By Quality Scores
- Goldman Sachs reiterates Conviction Buy on Universal Display stock ahead of earnings
- Universal Display Director Buys 342 Shares
- Semiconductors Winners And Losers At The Start Of H2 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- TDV: Technology Dashboard For June (BATS:TDV)
Tagesspanne
138.41 141.47
Jahresspanne
103.70 214.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 136.44
- Eröffnung
- 140.04
- Bid
- 140.21
- Ask
- 140.51
- Tief
- 138.41
- Hoch
- 141.47
- Volumen
- 1.324 K
- Tagesänderung
- 2.76%
- Monatsänderung
- 2.79%
- 6-Monatsänderung
- 0.98%
- Jahresänderung
- -32.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K