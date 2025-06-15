KurseKategorien
Währungen / OLED
Zurück zum Aktien

OLED: Universal Display Corporation

140.21 USD 3.77 (2.76%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OLED hat sich für heute um 2.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 138.41 bis zu einem Hoch von 141.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Universal Display Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OLED News

Tagesspanne
138.41 141.47
Jahresspanne
103.70 214.57
Vorheriger Schlusskurs
136.44
Eröffnung
140.04
Bid
140.21
Ask
140.51
Tief
138.41
Hoch
141.47
Volumen
1.324 K
Tagesänderung
2.76%
Monatsänderung
2.79%
6-Monatsänderung
0.98%
Jahresänderung
-32.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K