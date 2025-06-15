Moedas / OLED
OLED: Universal Display Corporation
138.65 USD 2.21 (1.62%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OLED para hoje mudou para 1.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 138.50 e o mais alto foi 141.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Universal Display Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OLED Notícias
Faixa diária
138.50 141.47
Faixa anual
103.70 214.57
- Fechamento anterior
- 136.44
- Open
- 140.04
- Bid
- 138.65
- Ask
- 138.95
- Low
- 138.50
- High
- 141.47
- Volume
- 94
- Mudança diária
- 1.62%
- Mudança mensal
- 1.64%
- Mudança de 6 meses
- -0.14%
- Mudança anual
- -33.33%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh