OLED: Universal Display Corporation

136.98 USD 2.82 (2.10%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OLED за сегодня изменился на 2.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 134.40, а максимальная — 137.43.

Следите за динамикой Universal Display Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости OLED

Дневной диапазон
134.40 137.43
Годовой диапазон
103.70 214.57
Предыдущее закрытие
134.16
Open
134.40
Bid
136.98
Ask
137.28
Low
134.40
High
137.43
Объем
1.199 K
Дневное изменение
2.10%
Месячное изменение
0.42%
6-месячное изменение
-1.35%
Годовое изменение
-34.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.