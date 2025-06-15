Валюты / OLED
OLED: Universal Display Corporation
136.98 USD 2.82 (2.10%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OLED за сегодня изменился на 2.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 134.40, а максимальная — 137.43.
Следите за динамикой Universal Display Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
134.40 137.43
Годовой диапазон
103.70 214.57
- Предыдущее закрытие
- 134.16
- Open
- 134.40
- Bid
- 136.98
- Ask
- 137.28
- Low
- 134.40
- High
- 137.43
- Объем
- 1.199 K
- Дневное изменение
- 2.10%
- Месячное изменение
- 0.42%
- 6-месячное изменение
- -1.35%
- Годовое изменение
- -34.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.