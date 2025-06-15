通貨 / OLED
OLED: Universal Display Corporation
140.21 USD 3.77 (2.76%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OLEDの今日の為替レートは、2.76%変化しました。日中、通貨は1あたり138.41の安値と141.47の高値で取引されました。
Universal Display Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
138.41 141.47
1年のレンジ
103.70 214.57
- 以前の終値
- 136.44
- 始値
- 140.04
- 買値
- 140.21
- 買値
- 140.51
- 安値
- 138.41
- 高値
- 141.47
- 出来高
- 1.324 K
- 1日の変化
- 2.76%
- 1ヶ月の変化
- 2.79%
- 6ヶ月の変化
- 0.98%
- 1年の変化
- -32.58%
