通貨 / OLED
OLED: Universal Display Corporation

140.21 USD 3.77 (2.76%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OLEDの今日の為替レートは、2.76%変化しました。日中、通貨は1あたり138.41の安値と141.47の高値で取引されました。

Universal Display Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
138.41 141.47
1年のレンジ
103.70 214.57
以前の終値
136.44
始値
140.04
買値
140.21
買値
140.51
安値
138.41
高値
141.47
出来高
1.324 K
1日の変化
2.76%
1ヶ月の変化
2.79%
6ヶ月の変化
0.98%
1年の変化
-32.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K