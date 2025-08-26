CotizacionesSecciones
NUE: Nucor Corporation

142.80 USD 0.20 (0.14%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NUE de hoy ha cambiado un -0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 141.31, mientras que el máximo ha alcanzado 146.42.

NUE News

Rango diario
141.31 146.42
Rango anual
97.59 170.53
Cierres anteriores
143.00
Open
142.00
Bid
142.80
Ask
143.10
Low
141.31
High
146.42
Volumen
2.313 K
Cambio diario
-0.14%
Cambio mensual
-2.31%
Cambio a 6 meses
19.33%
Cambio anual
-5.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B