Divisas / NUE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NUE: Nucor Corporation
142.80 USD 0.20 (0.14%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NUE de hoy ha cambiado un -0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 141.31, mientras que el máximo ha alcanzado 146.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nucor Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUE News
- After-hours movers: Nucor, Cracker Barrel, IONQ, Red Cat Holdings
- Nucor prevé menores ganancias en el tercer trimestre por desafíos en el mercado del acero
- Nucor prevé menores ganancias en Q3 por desafíos en mercado del acero
- Nucor expects lower Q3 earnings amid steel market challenges
- NUE vs. STLD: Which US Steel Giant Deserves a Spot in Your Portfolio?
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- 1 Dividend King Stock That Just Got a Huge Endorsement from Billionaire Warren Buffett's Berkshire Hathaway
- Is Nucor Stock a Buy Following a Vote of Confidence From Warren Buffett's Berkshire Hathaway?
- Warren Buffett's Berkshire Hathaway Just Revealed More Than a Billion Dollars in New Investments -- and This Steel-Manufacturer Is on the Short List
- Nucor And Reliance Seen As Steel's Strongest Defenders Against Market Challenges - Commercial Metals (NYSE:CMC), Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF)
- Nucor (NUE) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Nucor stock rating upgraded by Freedom Broker on steel market outlook
- Nucor declares $0.55 quarterly dividend, marks 210th consecutive payout
- Nucor Gains 20% in 3 Months: How Should Investors Play the Stock?
- Nucor (NUE) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Nucor's Steel Mills Shipments Climb: Can Margins Hold in Q3?
- Warren Buffett Just Spent $3.9 Billion Investing in 10 Different Stocks. Here's the Best of the Bunch.
- Warren Buffett Just Loaded Up on Nucor Stock. Should You?
- 12 Stocks Warren Buffett's Berkshire Hathaway Has Been Loading Up On in 2025
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Why Is Nucor (NUE) Up 5.2% Since Last Earnings Report?
- Warren Buffett's Berkshire Hathaway Just Loaded Up on This Dividend King Stock. Is It a No-Brainer Buy?
- The Best Warren Buffett Stocks to Buy With $5,000 Right Now
- Nucor (NUE) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
Rango diario
141.31 146.42
Rango anual
97.59 170.53
- Cierres anteriores
- 143.00
- Open
- 142.00
- Bid
- 142.80
- Ask
- 143.10
- Low
- 141.31
- High
- 146.42
- Volumen
- 2.313 K
- Cambio diario
- -0.14%
- Cambio mensual
- -2.31%
- Cambio a 6 meses
- 19.33%
- Cambio anual
- -5.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B