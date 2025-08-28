KurseKategorien
NUE: Nucor Corporation

134.31 USD 8.49 (5.95%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NUE hat sich für heute um -5.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 133.79 bis zu einem Hoch von 138.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nucor Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
133.79 138.10
Jahresspanne
97.59 170.53
Vorheriger Schlusskurs
142.80
Eröffnung
136.00
Bid
134.31
Ask
134.61
Tief
133.79
Hoch
138.10
Volumen
7.747 K
Tagesänderung
-5.95%
Monatsänderung
-8.12%
6-Monatsänderung
12.23%
Jahresänderung
-10.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
