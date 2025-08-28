Währungen / NUE
NUE: Nucor Corporation
134.31 USD 8.49 (5.95%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NUE hat sich für heute um -5.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 133.79 bis zu einem Hoch von 138.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nucor Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NUE News
- Nucor (NUE) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Nucor Gives Downbeat Q3 Guidance, Sees Lower Segment Earnings
- Can NUE's Strong Balance Sheet Power Bigger Shareholder Returns Ahead?
- Wells Fargo senkt Kursziel für Nucor nach schwacher Prognose auf 140 $
- Nucor stock price target lowered to $140 at Wells Fargo on weak guidance
- S&P 500, Nasdaq futures hit record high after Fed points to further rate cuts
- After-hours movers: Nucor, Cracker Barrel, IONQ, Red Cat Holdings
- Stahlmarkt unter Druck: Nucor erwartet niedrigeres Q3-Ergebnis
- Nucor expects lower Q3 earnings amid steel market challenges
- NUE vs. STLD: Which US Steel Giant Deserves a Spot in Your Portfolio?
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- 1 Dividend King Stock That Just Got a Huge Endorsement from Billionaire Warren Buffett's Berkshire Hathaway
- Is Nucor Stock a Buy Following a Vote of Confidence From Warren Buffett's Berkshire Hathaway?
- Warren Buffett's Berkshire Hathaway Just Revealed More Than a Billion Dollars in New Investments -- and This Steel-Manufacturer Is on the Short List
- Nucor And Reliance Seen As Steel's Strongest Defenders Against Market Challenges - Commercial Metals (NYSE:CMC), Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF)
- Nucor (NUE) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Nucor stock rating upgraded by Freedom Broker on steel market outlook
- Nucor declares $0.55 quarterly dividend, marks 210th consecutive payout
- Nucor Gains 20% in 3 Months: How Should Investors Play the Stock?
- Nucor (NUE) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Nucor's Steel Mills Shipments Climb: Can Margins Hold in Q3?
- Warren Buffett Just Spent $3.9 Billion Investing in 10 Different Stocks. Here's the Best of the Bunch.
- Warren Buffett Just Loaded Up on Nucor Stock. Should You?
- 12 Stocks Warren Buffett's Berkshire Hathaway Has Been Loading Up On in 2025
Tagesspanne
133.79 138.10
Jahresspanne
97.59 170.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 142.80
- Eröffnung
- 136.00
- Bid
- 134.31
- Ask
- 134.61
- Tief
- 133.79
- Hoch
- 138.10
- Volumen
- 7.747 K
- Tagesänderung
- -5.95%
- Monatsänderung
- -8.12%
- 6-Monatsänderung
- 12.23%
- Jahresänderung
- -10.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K