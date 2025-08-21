Валюты / NUE
NUE: Nucor Corporation
143.00 USD 1.42 (1.00%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NUE за сегодня изменился на 1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 141.99, а максимальная — 144.88.
Следите за динамикой Nucor Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NUE
Дневной диапазон
141.99 144.88
Годовой диапазон
97.59 170.53
- Предыдущее закрытие
- 141.58
- Open
- 141.99
- Bid
- 143.00
- Ask
- 143.30
- Low
- 141.99
- High
- 144.88
- Объем
- 3.843 K
- Дневное изменение
- 1.00%
- Месячное изменение
- -2.18%
- 6-месячное изменение
- 19.50%
- Годовое изменение
- -5.10%
