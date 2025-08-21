КотировкиРазделы
NUE: Nucor Corporation

143.00 USD 1.42 (1.00%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NUE за сегодня изменился на 1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 141.99, а максимальная — 144.88.

Следите за динамикой Nucor Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
141.99 144.88
Годовой диапазон
97.59 170.53
Предыдущее закрытие
141.58
Open
141.99
Bid
143.00
Ask
143.30
Low
141.99
High
144.88
Объем
3.843 K
Дневное изменение
1.00%
Месячное изменение
-2.18%
6-месячное изменение
19.50%
Годовое изменение
-5.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.