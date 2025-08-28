Dövizler / NUE
NUE: Nucor Corporation
133.26 USD 1.05 (0.78%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NUE fiyatı bugün -0.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 132.67 ve Yüksek fiyatı olarak 134.75 aralığında işlem gördü.
Nucor Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
132.67 134.75
Yıllık aralık
97.59 170.53
- Önceki kapanış
- 134.31
- Açılış
- 134.58
- Satış
- 133.26
- Alış
- 133.56
- Düşük
- 132.67
- Yüksek
- 134.75
- Hacim
- 4.733 K
- Günlük değişim
- -0.78%
- Aylık değişim
- -8.84%
- 6 aylık değişim
- 11.36%
- Yıllık değişim
- -11.57%
21 Eylül, Pazar