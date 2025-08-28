FiyatlarBölümler
NUE: Nucor Corporation

133.26 USD 1.05 (0.78%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NUE fiyatı bugün -0.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 132.67 ve Yüksek fiyatı olarak 134.75 aralığında işlem gördü.

Nucor Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
132.67 134.75
Yıllık aralık
97.59 170.53
Önceki kapanış
134.31
Açılış
134.58
Satış
133.26
Alış
133.56
Düşük
132.67
Yüksek
134.75
Hacim
4.733 K
Günlük değişim
-0.78%
Aylık değişim
-8.84%
6 aylık değişim
11.36%
Yıllık değişim
-11.57%
