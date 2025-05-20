Divisas / NTST
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NTST: NetSTREIT Corp
18.33 USD 0.06 (0.33%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NTST de hoy ha cambiado un -0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.28, mientras que el máximo ha alcanzado 18.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NetSTREIT Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTST News
- NetSTREIT CEO Manheimer buys $100k in NTST stock
- Agree Realty director Lehmkuhl buys $54,630 in shares
- Netstreit: A Retail REIT That Keeps Growing, Standing Up To Macro Headwinds
- Netstreit Corp stock hits 52-week high at $19.02
- Stifel analyst names top picks in triple-net REIT sector
- Netstreit stock reaches 52-week high at $18.96
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Netstreit stock hits 52-week high at 18.78 USD
- Netstreit completes public offering of 12.4 million shares through forward sale
- Netstreit stock rating upgraded by BofA Securities on strong results
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- W.P. Carey Stock: Fairly Valued Among Net Lease Peers (NYSE:WPC)
- NetSTREIT Posts 22% Revenue Gain in Q2
- Earnings call transcript: Netstreit Corp Q2 2025 misses EPS, beats revenue
- Netstreit earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- NETSTREIT Q2 2025 slides: 99.9% occupancy rate, 7.8% cash cap rate on new investments
- NETSTREIT (NTST) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Netstreit stock hits 52-week high at 18.02 USD
- This REIT Stock, A Fund Favorite, Offers A Constantly Growing Yield
- Netstreit stock hits 52-week high at 17.54 USD
- NETSTREIT Corp. Announces Dates for Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Netstreit: It's Getting Risky (NYSE:NTST)
- Tariffs On, Tariffs Off
- NETSTREIT Corp. Shareholders Vote on Key Proposals
Rango diario
18.28 18.76
Rango anual
13.42 19.17
- Cierres anteriores
- 18.39
- Open
- 18.52
- Bid
- 18.33
- Ask
- 18.63
- Low
- 18.28
- High
- 18.76
- Volumen
- 2.306 K
- Cambio diario
- -0.33%
- Cambio mensual
- 2.00%
- Cambio a 6 meses
- 14.71%
- Cambio anual
- 10.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B