货币 / NTST
NTST: NetSTREIT Corp
18.39 USD 0.10 (0.55%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NTST汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点18.13和高点18.41进行交易。
关注NetSTREIT Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NTST新闻
日范围
18.13 18.41
年范围
13.42 19.17
- 前一天收盘价
- 18.29
- 开盘价
- 18.22
- 卖价
- 18.39
- 买价
- 18.69
- 最低价
- 18.13
- 最高价
- 18.41
- 交易量
- 2.037 K
- 日变化
- 0.55%
- 月变化
- 2.34%
- 6个月变化
- 15.08%
- 年变化
- 10.92%
