시세섹션
통화 / NTST
주식로 돌아가기

NTST: NetSTREIT Corp

18.00 USD 0.35 (1.91%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NTST 환율이 오늘 -1.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.98이고 고가는 18.54이었습니다.

NetSTREIT Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTST News

일일 변동 비율
17.98 18.54
년간 변동
13.42 19.17
이전 종가
18.35
시가
18.28
Bid
18.00
Ask
18.30
저가
17.98
고가
18.54
볼륨
2.047 K
일일 변동
-1.91%
월 변동
0.17%
6개월 변동
12.64%
년간 변동율
8.56%
20 9월, 토요일