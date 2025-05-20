通貨 / NTST
NTST: NetSTREIT Corp
18.35 USD 0.02 (0.11%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NTSTの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり18.22の安値と18.45の高値で取引されました。
NetSTREIT Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NTST News
- NetSTREIT CEO Manheimer buys $100k in NTST stock
- Agree Realty director Lehmkuhl buys $54,630 in shares
- Netstreit: A Retail REIT That Keeps Growing, Standing Up To Macro Headwinds
- Netstreit Corp stock hits 52-week high at $19.02
- Stifel analyst names top picks in triple-net REIT sector
- Netstreit stock reaches 52-week high at $18.96
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Netstreit stock hits 52-week high at 18.78 USD
- Netstreit completes public offering of 12.4 million shares through forward sale
- Netstreit stock rating upgraded by BofA Securities on strong results
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- W.P. Carey Stock: Fairly Valued Among Net Lease Peers (NYSE:WPC)
- NetSTREIT Posts 22% Revenue Gain in Q2
- Earnings call transcript: Netstreit Corp Q2 2025 misses EPS, beats revenue
- Netstreit earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- NETSTREIT Q2 2025 slides: 99.9% occupancy rate, 7.8% cash cap rate on new investments
- NETSTREIT (NTST) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Netstreit stock hits 52-week high at 18.02 USD
- This REIT Stock, A Fund Favorite, Offers A Constantly Growing Yield
- Netstreit stock hits 52-week high at 17.54 USD
- NETSTREIT Corp. Announces Dates for Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Netstreit: It's Getting Risky (NYSE:NTST)
- Tariffs On, Tariffs Off
- NETSTREIT Corp. Shareholders Vote on Key Proposals
1日のレンジ
18.22 18.45
1年のレンジ
13.42 19.17
- 以前の終値
- 18.33
- 始値
- 18.30
- 買値
- 18.35
- 買値
- 18.65
- 安値
- 18.22
- 高値
- 18.45
- 出来高
- 1.552 K
- 1日の変化
- 0.11%
- 1ヶ月の変化
- 2.11%
- 6ヶ月の変化
- 14.83%
- 1年の変化
- 10.68%
