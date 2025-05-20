Валюты / NTST
NTST: NetSTREIT Corp
18.39 USD 0.10 (0.55%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTST за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.13, а максимальная — 18.41.
Следите за динамикой NetSTREIT Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.13 18.41
Годовой диапазон
13.42 19.17
- Предыдущее закрытие
- 18.29
- Open
- 18.22
- Bid
- 18.39
- Ask
- 18.69
- Low
- 18.13
- High
- 18.41
- Объем
- 2.037 K
- Дневное изменение
- 0.55%
- Месячное изменение
- 2.34%
- 6-месячное изменение
- 15.08%
- Годовое изменение
- 10.92%
