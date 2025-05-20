Moedas / NTST
NTST: NetSTREIT Corp
18.29 USD 0.04 (0.22%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NTST para hoje mudou para -0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.22 e o mais alto foi 18.36.
Veja a dinâmica do par de moedas NetSTREIT Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
18.22 18.36
Faixa anual
13.42 19.17
- Fechamento anterior
- 18.33
- Open
- 18.30
- Bid
- 18.29
- Ask
- 18.59
- Low
- 18.22
- High
- 18.36
- Volume
- 222
- Mudança diária
- -0.22%
- Mudança mensal
- 1.78%
- Mudança de 6 meses
- 14.46%
- Mudança anual
- 10.31%
