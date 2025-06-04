Währungen / NTST
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NTST: NetSTREIT Corp
18.35 USD 0.02 (0.11%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTST hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.22 bis zu einem Hoch von 18.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die NetSTREIT Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTST News
- Stifel bekräftigt Kaufempfehlung für Netstreit mit Kursziel von 20 US-Dollar
- Stifel reiterates Buy rating on Netstreit stock with $20 price target
- NetSTREIT CEO Manheimer buys $100k in NTST stock
- Agree Realty director Lehmkuhl buys $54,630 in shares
- Netstreit: A Retail REIT That Keeps Growing, Standing Up To Macro Headwinds
- Netstreit Corp stock hits 52-week high at $19.02
- Stifel analyst names top picks in triple-net REIT sector
- Netstreit stock reaches 52-week high at $18.96
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Netstreit stock hits 52-week high at 18.78 USD
- Netstreit completes public offering of 12.4 million shares through forward sale
- Netstreit stock rating upgraded by BofA Securities on strong results
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- W.P. Carey Stock: Fairly Valued Among Net Lease Peers (NYSE:WPC)
- NetSTREIT Posts 22% Revenue Gain in Q2
- Earnings call transcript: Netstreit Corp Q2 2025 misses EPS, beats revenue
- Netstreit earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- NETSTREIT Q2 2025 slides: 99.9% occupancy rate, 7.8% cash cap rate on new investments
- NETSTREIT (NTST) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Netstreit stock hits 52-week high at 18.02 USD
- This REIT Stock, A Fund Favorite, Offers A Constantly Growing Yield
- Netstreit stock hits 52-week high at 17.54 USD
- NETSTREIT Corp. Announces Dates for Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Netstreit: It's Getting Risky (NYSE:NTST)
Tagesspanne
18.22 18.45
Jahresspanne
13.42 19.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.33
- Eröffnung
- 18.30
- Bid
- 18.35
- Ask
- 18.65
- Tief
- 18.22
- Hoch
- 18.45
- Volumen
- 1.552 K
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 2.11%
- 6-Monatsänderung
- 14.83%
- Jahresänderung
- 10.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K