MTUM: iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
El tipo de cambio de MTUM de hoy ha cambiado un -0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 253.80, mientras que el máximo ha alcanzado 256.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI USA Momentum Factor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MTUM News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MTUM hoy?
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) se evalúa hoy en 254.19. El instrumento se negocia dentro de 253.80 - 256.30; el cierre de ayer ha sido 255.77 y el volumen comercial ha alcanzado 1288. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MTUM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF?
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF se evalúa actualmente en 254.19. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 25.39% y USD. Monitoree los movimientos de MTUM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MTUM?
Puede comprar acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) al precio actual de 254.19. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 254.19 o 254.49, mientras que 1288 y -0.73% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MTUM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MTUM?
Invertir en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF implica tener en cuenta el rango anual 171.51 - 258.00 y el precio actual 254.19. Muchos comparan -0.29% y 20.26% antes de colocar órdenes en 254.19 o 254.49. Estudie los cambios diarios de precios de MTUM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF?
El precio más alto de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) en el último año ha sido 258.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 171.51 - 258.00, una comparación con 255.77 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) para el año ha sido 171.51. La comparación con los actuales 254.19 y 171.51 - 258.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MTUM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MTUM?
En el pasado, iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 255.77 y 25.39% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 255.77
- Open
- 256.06
- Bid
- 254.19
- Ask
- 254.49
- Low
- 253.80
- High
- 256.30
- Volumen
- 1.288 K
- Cambio diario
- -0.62%
- Cambio mensual
- -0.29%
- Cambio a 6 meses
- 20.26%
- Cambio anual
- 25.39%