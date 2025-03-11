- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MTUM: iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
Der Wechselkurs von MTUM hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 253.80 bis zu einem Hoch von 256.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI USA Momentum Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTUM News
- ADPV: When Market Timing Works (NYSEARCA:ADPV)
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- SPMO: Detailed Review Of Invesco's $11.5B S&P 500 Momentum ETF (NYSEARCA:SPMO)
- Value Outshines Growth: 5 ETF Winners Over the Past Week
- Momentum And High-Beta Equity Factors Lead Market This Year
- Momentum ETF (MTUM) Hits New 52-Week High
- QMOM ETF Is Struggling, Consider Other Options (NASDAQ:QMOM)
- VFMO ETF: Momentum Investing Is Flourishing, But Consider SPMO Or MTUM (BATS:VFMO)
- S&P 500's Record Streak Boosts High Beta, Momentum ETFs
- Model Portfolio For Capital Appreciation, July 2025
- ‘Story’ stocks are smoking hot in 2025. This is how it could end badly for investors.
- Momentum Is Still 2025’s Top Performer For Equity Risk Factors
- SPMO: Can This Top Performing Momentum ETF Keep Up The Pace? (NYSEARCA:SPMO)
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- Momentum Is Still Crushing It This Year For US Equity Factors
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- The Bond Market Is Controlling Trump Now: Why Rising Rates Are A Good Thing
- AMOM: The Experiment Has Failed For This AI-Powered Momentum ETF (NYSEARCA:AMOM)
- Uh-Oh Momo: Key Simple Monthly Momentum Indicators Breakdown.
- Low-Volatility Strategy Continues To Lead Equity Factors In 2025
- How to win the high-momentum stock game
- S&P 500: Where Is The Bottom? (SPX)
- Wall Street Lunch: (undefined:GOOG)
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MTUM heute?
Die Aktie von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) notiert heute bei 254.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von 253.80 - 256.30 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 255.77 und das Handelsvolumen erreichte 1288. Das Live-Chart von MTUM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MTUM Dividenden?
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF wird derzeit mit 254.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 25.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MTUM zu verfolgen.
Wie kaufe ich MTUM-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) zum aktuellen Kurs von 254.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 254.19 oder 254.49 platziert, während 1288 und -0.73% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MTUM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MTUM-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF müssen die jährliche Spanne 171.51 - 258.00 und der aktuelle Kurs 254.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.29% und 20.26%, bevor sie Orders zu 254.19 oder 254.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MTUM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) im vergangenen Jahr lag bei 258.00. Innerhalb von 171.51 - 258.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 255.77 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) im Laufe des Jahres betrug 171.51. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 254.19 und der Spanne 171.51 - 258.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MTUM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MTUM statt?
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 255.77 und 25.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 255.77
- Eröffnung
- 256.06
- Bid
- 254.19
- Ask
- 254.49
- Tief
- 253.80
- Hoch
- 256.30
- Volumen
- 1.288 K
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- -0.29%
- 6-Monatsänderung
- 20.26%
- Jahresänderung
- 25.39%