MTUM: iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

254.19 USD 1.58 (0.62%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MTUM汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点253.80和高点256.30进行交易。

关注iShares MSCI USA Momentum Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MTUM股票今天的价格是多少？

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF股票今天的定价为254.19。它在253.80 - 256.30范围内交易，昨天的收盘价为255.77，交易量达到1288。MTUM的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF目前的价值为254.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.39%和USD。实时查看图表以跟踪MTUM走势。

如何购买MTUM股票？

您可以以254.19的当前价格购买iShares MSCI USA Momentum Factor ETF股票。订单通常设置在254.19或254.49附近，而1288和-0.73%显示市场活动。立即关注MTUM的实时图表更新。

如何投资MTUM股票？

投资iShares MSCI USA Momentum Factor ETF需要考虑年度范围171.51 - 258.00和当前价格254.19。许多人在以254.19或254.49下订单之前，会比较-0.29%和。实时查看MTUM价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的最高价格是258.00。在171.51 - 258.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的绩效。

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF（MTUM）的最低价格为171.51。将其与当前的254.19和171.51 - 258.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MTUM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MTUM股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、255.77和25.39%中可见。

日范围
253.80 256.30
年范围
171.51 258.00
前一天收盘价
255.77
开盘价
256.06
卖价
254.19
买价
254.49
最低价
253.80
最高价
256.30
交易量
1.288 K
日变化
-0.62%
月变化
-0.29%
6个月变化
20.26%
年变化
25.39%
06 十月, 星期一