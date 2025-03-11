MTUM: iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
今日MTUM汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点253.80和高点256.30进行交易。
关注iShares MSCI USA Momentum Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTUM新闻
- 动量交易高歌猛进！流动性与“美联储看跌期权”成定心丸
- ADPV: When Market Timing Works (NYSEARCA:ADPV)
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- SPMO: Detailed Review Of Invesco's $11.5B S&P 500 Momentum ETF (NYSEARCA:SPMO)
- Value Outshines Growth: 5 ETF Winners Over the Past Week
- Momentum And High-Beta Equity Factors Lead Market This Year
- Momentum ETF (MTUM) Hits New 52-Week High
- QMOM ETF Is Struggling, Consider Other Options (NASDAQ:QMOM)
- VFMO ETF: Momentum Investing Is Flourishing, But Consider SPMO Or MTUM (BATS:VFMO)
- S&P 500's Record Streak Boosts High Beta, Momentum ETFs
- Model Portfolio For Capital Appreciation, July 2025
- ‘Story’ stocks are smoking hot in 2025. This is how it could end badly for investors.
- Momentum Is Still 2025’s Top Performer For Equity Risk Factors
- SPMO: Can This Top Performing Momentum ETF Keep Up The Pace? (NYSEARCA:SPMO)
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- Momentum Is Still Crushing It This Year For US Equity Factors
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- The Bond Market Is Controlling Trump Now: Why Rising Rates Are A Good Thing
- AMOM: The Experiment Has Failed For This AI-Powered Momentum ETF (NYSEARCA:AMOM)
- Uh-Oh Momo: Key Simple Monthly Momentum Indicators Breakdown.
- Low-Volatility Strategy Continues To Lead Equity Factors In 2025
- How to win the high-momentum stock game
- S&P 500: Where Is The Bottom? (SPX)
常见问题解答
MTUM股票今天的价格是多少？
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF股票今天的定价为254.19。它在253.80 - 256.30范围内交易，昨天的收盘价为255.77，交易量达到1288。MTUM的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF目前的价值为254.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.39%和USD。实时查看图表以跟踪MTUM走势。
如何购买MTUM股票？
您可以以254.19的当前价格购买iShares MSCI USA Momentum Factor ETF股票。订单通常设置在254.19或254.49附近，而1288和-0.73%显示市场活动。立即关注MTUM的实时图表更新。
如何投资MTUM股票？
投资iShares MSCI USA Momentum Factor ETF需要考虑年度范围171.51 - 258.00和当前价格254.19。许多人在以254.19或254.49下订单之前，会比较-0.29%和。实时查看MTUM价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的最高价格是258.00。在171.51 - 258.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的绩效。
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF（MTUM）的最低价格为171.51。将其与当前的254.19和171.51 - 258.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MTUM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MTUM股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、255.77和25.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 255.77
- 开盘价
- 256.06
- 卖价
- 254.19
- 买价
- 254.49
- 最低价
- 253.80
- 最高价
- 256.30
- 交易量
- 1.288 K
- 日变化
- -0.62%
- 月变化
- -0.29%
- 6个月变化
- 20.26%
- 年变化
- 25.39%