MTUM: iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
Le taux de change de MTUM a changé de -0.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 253.80 et à un maximum de 256.30.
Suivez la dynamique iShares MSCI USA Momentum Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MTUM Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MTUM aujourd'hui ?
L'action iShares MSCI USA Momentum Factor ETF est cotée à 254.19 aujourd'hui. Elle se négocie dans 253.80 - 256.30, a clôturé hier à 255.77 et son volume d'échange a atteint 1288. Le graphique en temps réel du cours de MTUM présente ces mises à jour.
L'action iShares MSCI USA Momentum Factor ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF est actuellement valorisé à 254.19. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 25.39% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MTUM.
Comment acheter des actions MTUM ?
Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI USA Momentum Factor ETF au cours actuel de 254.19. Les ordres sont généralement placés à proximité de 254.19 ou de 254.49, le 1288 et le -0.73% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MTUM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MTUM ?
Investir dans iShares MSCI USA Momentum Factor ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 171.51 - 258.00 et le prix actuel 254.19. Beaucoup comparent -0.29% et 20.26% avant de passer des ordres à 254.19 ou 254.49. Consultez le graphique du cours de MTUM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF l'année dernière était 258.00. Au cours de 171.51 - 258.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 255.77 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) sur l'année a été 171.51. Sa comparaison avec 254.19 et 171.51 - 258.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MTUM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MTUM a-t-elle été divisée ?
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 255.77 et 25.39% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 255.77
- Ouverture
- 256.06
- Bid
- 254.19
- Ask
- 254.49
- Plus Bas
- 253.80
- Plus Haut
- 256.30
- Volume
- 1.288 K
- Changement quotidien
- -0.62%
- Changement Mensuel
- -0.29%
- Changement à 6 Mois
- 20.26%
- Changement Annuel
- 25.39%