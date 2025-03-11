- Panoramica
MTUM: iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
Il tasso di cambio MTUM ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 253.80 e ad un massimo di 256.30.
Segui le dinamiche di iShares MSCI USA Momentum Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MTUM News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MTUM oggi?
Oggi le azioni iShares MSCI USA Momentum Factor ETF sono prezzate a 254.19. Viene scambiato all'interno di 253.80 - 256.30, la chiusura di ieri è stata 255.77 e il volume degli scambi ha raggiunto 1288. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MTUM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares MSCI USA Momentum Factor ETF pagano dividendi?
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF è attualmente valutato a 254.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 25.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MTUM.
Come acquistare azioni MTUM?
Puoi acquistare azioni iShares MSCI USA Momentum Factor ETF al prezzo attuale di 254.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 254.19 o 254.49, mentre 1288 e -0.73% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MTUM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MTUM?
Investire in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF implica considerare l'intervallo annuale 171.51 - 258.00 e il prezzo attuale 254.19. Molti confrontano -0.29% e 20.26% prima di effettuare ordini su 254.19 o 254.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MTUM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI USA Momentum Factor ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI USA Momentum Factor ETF nell'ultimo anno è stato 258.00. All'interno di 171.51 - 258.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 255.77 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI USA Momentum Factor ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI USA Momentum Factor ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) nel corso dell'anno è stato 171.51. Confrontandolo con gli attuali 254.19 e 171.51 - 258.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MTUM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MTUM?
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 255.77 e 25.39%.
- Chiusura Precedente
- 255.77
- Apertura
- 256.06
- Bid
- 254.19
- Ask
- 254.49
- Minimo
- 253.80
- Massimo
- 256.30
- Volume
- 1.288 K
- Variazione giornaliera
- -0.62%
- Variazione Mensile
- -0.29%
- Variazione Semestrale
- 20.26%
- Variazione Annuale
- 25.39%